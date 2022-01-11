У главного следователя Тверской области появился новый заместитель

11 января генерал-майор юстиции Тугай Тугаев (на фото слева) приступил к обязанностям Фото: СУ СК РФ по Тверской области

11 января и.о. руководителя следственного управления СК России по Тверской области подполковник юстиции Сергей Монахов представил коллективу первого заместителя руководителя следственного управления генерал-майора юстиции Тугая Тугаева.

Тугай Джабраилович назначен на должность Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации 10 января 2022 года.

Тугай Джабраилович Тугаев родился в 1975 году в селе Гурбуки Ленинского района ДАССР. Окончил юридический факультет Ставропольского государственного университета.

В период с 1998 по 2011 годы занимал должности прокурора отдела по надзору за расследованием особо важных дел СУ Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях на Северном Кавказе, старшего следователя отдела по расследованию преступлений прокуратуры Чеченской Республики, следователя по особо важным делам СУ Генпрокуратуры РФ по расследованию преступлений в сфере федеральной безопасности и межнациональных отношений на Северном Кавказе и Главного управления Генпрокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе, старшего следователя по особо важным делам второго отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Южному федеральному округу, начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов безопасности и за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Республики Дагестан.

С 2011 по 2022 годы проходил службу в должностях заместителя руководителя следственного управления, первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.

За время службы генерал-майор награжден медалями: «За отличие», «За безупречную службу» II степени, «Доблесть и отвага», «За безупречную службу» I степени, нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации».