Мужчина и ребенок получили травмы, катаясь на горках в Тверской области

Следователи проводят проверку по факту ЧП на горке Фото: Евгения ГУСЕВА

Следствием организовано проведение доследственной проверки по факту травмирования ребёнка и мужчины в парке активного отдыха. ЧП произошло 2 января в парке активного отдыха "Русские горки".

Во время катания с горки на тюбингах произошло столкновение, в результате которого ребёнок и мужчина получили травмы.

Следователем Калининского межрайонного СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По итогам будет принято процессуальное решение.