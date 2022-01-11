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Происшествия11 января 2022 9:50

Мужчина и ребенок получили травмы, катаясь на горках в Тверской области

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи проводят проверку по факту ЧП на горке

Следователи проводят проверку по факту ЧП на горке

Фото: Евгения ГУСЕВА

Следствием организовано проведение доследственной проверки по факту травмирования ребёнка и мужчины в парке активного отдыха. ЧП произошло 2 января в парке активного отдыха "Русские горки".

Во время катания с горки на тюбингах произошло столкновение, в результате которого ребёнок и мужчина получили травмы.

Следователем Калининского межрайонного СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По итогам будет принято процессуальное решение.