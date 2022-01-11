В праздничные выходные в роддомах Твери родилось 138 детей

В Тверской области за новогодние праздники родилось 138 малышей Фото: Мария ЛЕНЦ

За новогодние праздники в роддомах Твери на свет появились 138 малышей. Первый ребенок в Твери в 2022 году родился в областном родильном доме в Южном. Это девочка весом три килограмма 40 грамм и ростом 50 сантиметров. Всего на новогодних праздниках здесь родилось 26 девочек и 14 мальчиков.

В областном клиническом перинатальном центр имени Е. М. Бакуниной в новогоднюю ночь родилась первая двойня. Всего за новогодние праздники там родилось 48 детей – 25 мальчиков и 23 девочки.

В прошлом, 2021 году, в родильных домах Твери появилось на свет 7 886 малышей. Больше всего в перинатальном центре – 3 434 ребенка, в том числе 95 двоен и одна тройня.