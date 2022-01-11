В Тверской области ушел из жизни врач-фтизиатр высшей категории Виктор Лебедев

Виктору Лебедеву было 68 лет Фото: областной минздрав

10 января 2022 года после продолжительной болезни скончался врач-фтизиатр высшей категории, заведующий организационно методическим отделом Тверского областного противотуберкулезного диспансера Виктор Михайлович Лебедев. Ему было 68 лет. Некролог опубликован на сайте областного минздрава.

Виктор Михайлович почти 43 года проработал в коллективе Тверского областного противотуберкулезного диспансера. Из них 17 лет, с 1994 по 2011 год, возглавлял фтизиатрическую службу области, был главным врачом областного противотуберкулезного диспансера.

За многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения он был награжден нагрудным знаком "Отличник здравоохранения".

- Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся, поддерживал не только словом, но и делом, - вспоминают о нем коллеги.

Министерство здравоохранения выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Лебедева.

Прощание состоится 13 января, в 9:15 утра, у морга горбольницы №7.