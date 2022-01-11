Мужчину будут судить после смерти женщины из-за взрыва газа в Красном Холме Тверской области

Из-за взрыва обрушилась часть стены жилого дома Фото: Фото: vk.com/kholm69

В Тверской области завершено расследование и утверждено обвинительное заключение прокуратуры по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в смерти женщины. ЧП произошло в Заводском переулке в Красном Холме 30 августа 2021 года.

Из-за утечки газа и последующего взрыва обрушилась стена жилого дома. Под завалами погибла женщина.

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в ходе расследования установлено, что вечером обвиняемый вернулся в квартиру, где после самовольной замены и подключения им на кухне 50-литрового газового баллона к варочной панели произошла утечка газа, и образовалось газовоздушное облако. Мужчина нажал включатель на кухонной вытяжке, от электрической искры произошел взрыв газовоздушной смеси.

Погибшая женщина находилась в соседней квартире. От полученных при обрушении дома травм она скончалась в больнице, не приходя в сознание.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Дело рассмотрит Бежецкий межрайонный суд.