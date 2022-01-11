За выходные 17 пациентов доставлены в ОКБ Твери на вертолетах санавиации

В Тверской области 17 человек доставлены в ОКБ на вертолетах санавиации Фото: Виктория ТУШКОВА

За время новогодних праздников отделение экстренной и планово-консультативной помощи областной клинической больницы в Твери выполнило 23 санитарных рейса. Об этом сообщается в группе "ОКБ Тверь" в соцсети.

Трижды для транспортировки пациентов привлекался вертолет КА-32 ГУ МЧС России по Тверской области.

Из районных больниц эвакуированы 17 пациентов: девять из них - с тяжёлым течением коронавирусной инфекции, четверо пострадали в ДТП, двое - с острым нарушением мозгового кровообращения, один пациент - с тяжёлой бактериальной пневмонией и еще один - с ножевым ранением.