В Химинституте в Твери полицейские пресекли деятельность наркопритона

Женщина сдавала квартиру наркоманам Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области установили, что в одной из квартир дома в поселке Химинститута в Твери действует наркопритон. Незаконную деятельность ведет 35-летняя местная жительница. За деньги женщина систематически сдает квартиру наркозависимым гражданам.

- На момент визита оперативников хозяйка квартиры и её гости находились в состоянии наркотического опьянения. Полицейскими изъяты одноразовые шприцы, упаковки от лекарственных препаратов, предметы, используемые для употребления наркотических средств с остатками вещества, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Наркотики постояльцы приносили с собой в счет оплаты за квартиру.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.