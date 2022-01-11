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Происшествия11 января 2022 6:20

У школы №42 в Твери мальчика сбил микроавтобус

Ребенок серьезно не пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Ребенка доставили на обследование в ДОКБ Фото: vk.com/uvideno_v_tveri

Ребенка доставили на обследование в ДОКБ Фото: vk.com/uvideno_v_tveri

ДТП произошло утром, 11 января, в Спортивном переулке у школы №42 в Твери. Водитель пассажирского микроавтобуса двигался по переулку со стороны проспекта Чайковского и наехал на мальчика. Третьеклассник шел в школу и переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщает паблик "Увидено в Твери (Тверской области)", серьезных травм школьник не получил. На месте происшествия его осмотрели медики "скорой помощи" и доставили на обследование в ДОКБ.