У школы №42 в Твери мальчика сбил микроавтобус

Ребенка доставили на обследование в ДОКБ Фото: vk.com/uvideno_v_tveri

ДТП произошло утром, 11 января, в Спортивном переулке у школы №42 в Твери. Водитель пассажирского микроавтобуса двигался по переулку со стороны проспекта Чайковского и наехал на мальчика. Третьеклассник шел в школу и переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщает паблик "Увидено в Твери (Тверской области)", серьезных травм школьник не получил. На месте происшествия его осмотрели медики "скорой помощи" и доставили на обследование в ДОКБ.