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Происшествия11 января 2022 6:05

Тяжелобольной пациент был доставлен на вертолете в ОКБ Твери

Мужчину транспортировали из Бежецкой ЦРБ
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Вертолет санавиации вылетал в Бежецкую ЦРБ Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Вертолет санавиации вылетал в Бежецкую ЦРБ Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

10 января привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту Бежецкой ЦРБ.

В 16:02 экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Бежецкого района. Пациенту была оказана неотложная помощь, затем мужчину транспортировали в ОКБ Твери.

В 19:09 пациент был доставлен в областную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения.