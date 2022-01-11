Тяжелобольной пациент был доставлен на вертолете в ОКБ Твери

Вертолет санавиации вылетал в Бежецкую ЦРБ Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

10 января привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту Бежецкой ЦРБ.

В 16:02 экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Бежецкого района. Пациенту была оказана неотложная помощь, затем мужчину транспортировали в ОКБ Твери.

В 19:09 пациент был доставлен в областную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения.