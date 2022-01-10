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Общество10 января 2022 17:16

В правительстве Тверской области обсудили работу оперативных служб в новогодние праздники

В этот период ряд служб несли вахту в усиленном режиме
Алексей АНДРЕЕВ
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Глава региона провёл совещание с членами областного правительства.

Глава региона провёл совещание с членами областного правительства.

Фото: ПТО

10 января губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами областного правительства. Главной темой стало ситуация в регионе в праздничные дни.

Пресс-служба правительства региона сообщила, что в новогодние выходные в усиленном режиме несли вахту медики, энергетики, специалисты МЧС, ЖКХ, стационарных соцучреждений, дорожных служб и других ведомств.

В штатном режиме работали ковидные госпитали, службы скорой помощи, пункты вакцинации от коронавируса.

Общественный транспорт работал по графику выходных дней. Проводились рейды по соблюдению пассажирами масочного режима.

С 1 по 9 января в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Зубцовском и Кимрском районах, где курсируют синие автобусы "Транспорта Верхневолжья", было перевезено 1,3 человек.

Губернатор поставил перед министерством транспорта региона задачу по организации регулярной расчистки дорог.

Региональными министерствами образования, соцзащиты, демографии был обеспечен контроль за семьями с несовершеннолетними детьми. С 31 декабря по 9 января в ходе рейдов сотрудники различных ведомств побывали в 3960 семьях, в которых воспитываются 8849 детей.