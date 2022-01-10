Хор ветеранов войны и труда из Твери стал победителем Международного конкурса «Canadian Stars»

Коллектив работает уже 38 лет и часто участвует в различных фестивалях и конкурсах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хор ветеранов войны и труда тверского ДК «Химволокно» стал дипломантом первой степени Международного конкурса музыкально-художественного творчества «Canadian Stars» (Канада), который состоялся онлайн. Коллектив отметили за хорошее звучание, выдержанность тематики и духовность.

Хором руководит Почётный работник культуры Тверской области Татьяна Гагкаева. Коллектив был создан 38 лет назад и часто участвует в различных фестивалях, конкурсах, а также помогает патриотическому воспитанию молодёжи в учебных учреждениях.