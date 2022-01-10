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Общество10 января 2022 15:25

Хор ветеранов войны и труда из Твери стал победителем Международного конкурса «Canadian Stars»

Наш коллектив покорил жюри звучанием и тематикой исполняемых произведений
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Коллектив работает уже 38 лет и часто участвует в различных фестивалях и конкурсах.

Коллектив работает уже 38 лет и часто участвует в различных фестивалях и конкурсах.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хор ветеранов войны и труда тверского ДК «Химволокно» стал дипломантом первой степени Международного конкурса музыкально-художественного творчества «Canadian Stars» (Канада), который состоялся онлайн. Коллектив отметили за хорошее звучание, выдержанность тематики и духовность.

Хором руководит Почётный работник культуры Тверской области Татьяна Гагкаева. Коллектив был создан 38 лет назад и часто участвует в различных фестивалях, конкурсах, а также помогает патриотическому воспитанию молодёжи в учебных учреждениях.