Центр выплат "Тверская семья" перестал начислять ряд пособий

Пособия теперь начисляет ПФР
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
С 1 января 2022 года ряд пособий, выплатами которых на территории Тверской области занимался Центр выплат "Тверская семья", перешел в ведение ПФР.
В список вошли: - Пособие по беременности и родам;
- Единовременное пособие при рождении ребенка;
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
- Гражданам, уже получающим указанные меры поддержки, назначенные выплаты будут производиться ПФР автоматически на указанные ранее реквизиты. Обращаться в ПФР не требуется, - сообщили в Тверской семье.
Тем, кто обращается впервые, необходимо написать заявление в клиентскую службу ПФР по месту жительства.
Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами (ПФР): 8-800-6-000-000.