Центр выплат "Тверская семья" перестал начислять ряд пособий

Пособия теперь начисляет ПФР Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

С 1 января 2022 года ряд пособий, выплатами которых на территории Тверской области занимался Центр выплат "Тверская семья", перешел в ведение ПФР.

В список вошли: - Пособие по беременности и родам;

- Единовременное пособие при рождении ребенка;

- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

- Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

- Гражданам, уже получающим указанные меры поддержки, назначенные выплаты будут производиться ПФР автоматически на указанные ранее реквизиты. Обращаться в ПФР не требуется, - сообщили в Тверской семье.

Тем, кто обращается впервые, необходимо написать заявление в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами (ПФР): 8-800-6-000-000.