39-летняя жительница Твери украла пальто у посетительницы развлекательного клуба

Злоумышленницу задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратилась 21-летняя жительница Лихославля. Девушка пояснила, что отдыхала в развлекательном клубе Твери и, собираясь домой, не обнаружила в гардеробе свое пальто стоимостью 15 000 рублей.

На месте происшествия полицейские опросили возможных свидетелей, изъяли следы и микрочастицы, просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

В ходе розыска личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 39-летняя местная жительница. В день происшествия женщина прошла в раздевалку, пока гардеробщицы не было на месте, взяла пальто, надела поверх своей куртки и ушла.

Женщина созналась в содеянном и вернула вещи. По статье "Кража" на нее завели уголовное дело.