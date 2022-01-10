В Твери нуждаются в помощи животные

Мелисса и Барсик. Фото: Инициативная группа по защите животных, Тверь

В Твери впервые в новом 2022 году проводится благотворительная акция зоозащитников «Десятка десятого». Каждый добрый неравнодушный человек может помочь обездоленным или больным собакам и кошкам.

Так, к примеру, нужны средства на лечение щенка Мелиссы и кота Барсика.

Мелиссу волонтеры подобрали у железнодорожного вокзала в Твери. Ей нашли хозяев, но те отказались от щенка, когда собачка сломала лапку. Оказалось, что у нее проблемы с костями. Теперь щенок вновь у зоозащитников, ей нужна операция, которая стоит 15 тысяч рублей.

Кот Барсик - не бездомный, но его хозяйке уже 89 лет. И хоть бабушка и очень любит своего кота, ухаживать за ним ей в силу возраста тяжело. К тому же она почти не видит, а пьющий сын забирает большую часть пенсии.

У кота - острая почечная недостаточность. Его привезли в ветклинику неравнодушные люди. Теперь за ним присматривают зоозащитники, но лечение стоит денег.

При этом на руках у зооволонтеров еще немало нуждающихся в помощи, добром хозяине и доме собак и кошек.