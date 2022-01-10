Ежедневно с улиц Твери вывозят 1500 кубометров снега

Уборка снега в Твери ведется круглосуточно Фото: администрация Твери

МУП "ЖЭК" в Твери продолжает работу по уборке улиц. Снегоуборочная техника выходит на улицы в круглосуточном режиме.

В первую очередь снег убирают с мостов и путепроводов, а также основных магистралей города и аварийно-опасных участков. Ежедневно на полигон вывозят 1500 кубометров снега. Задействовано порядка 60 единиц техники.

Вручную тротуары, автобусные остановки и подходы к пешеходным переходам чистят 120 дворников.

- При усилении осадков или иных неблагоприятных погодных условиях выход техники и персонала увеличивается, - сообщает городская администрация.