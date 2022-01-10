В Тверской области за выходные произошло более 60 пожаров, погибли пять человек

За выходные в Тверской области потушили 60 пожаров Фото: Мария ОСИПОВА

ГУ МЧС России по Тверской области озвучило статистику происшествий в период новогодних праздников, с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года.

По данным ведомства, в эти дни на территории региона произошло более 60 пожаров. В огне погибли пять человек (в Торжокском районе, деревне Строевичи, Торопце, поселке Максатиха, Старицком районе, деревне Бураково), гибели детей не допущено. Два человека получили травмы.

- Основные причины пожаров: неисправность электропроводки, неправильная эксплуатация печного оборудования, неосторожное обращение с огнем, - отметил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МС России по Тверской области полковник внутренней службы Александр Жуков.

Кроме того, из-за неблагоприятных метеоявлений некоторые населенные пункты остались без электричества. На местах проводились аварийно-восстановительные работы.

На водоемах Тверской области ЧП не произошло.