Арестован житель Тверской области, подозреваемый в убийстве сожительницы

Подозреваемый в убийстве арестован Фото: Олег ЗОЛОТО

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области продолжается расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчину подозреваеют в убийстве 60-летней сожительницы. Преступление было совершено 8 января.

Тело женщины с ножевым ранением было найдено в жилом доме Весьегонска. Подозреваемый задержан и допрошен, назначены экспертизы.

10 января суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета - фигурант заключен под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.