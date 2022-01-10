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Происшествия10 января 2022 13:09

Арестован житель Тверской области, подозреваемый в убийстве сожительницы

Ведется следствие
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Подозреваемый в убийстве арестован

Подозреваемый в убийстве арестован

Фото: Олег ЗОЛОТО

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области продолжается расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчину подозреваеют в убийстве 60-летней сожительницы. Преступление было совершено 8 января.

Тело женщины с ножевым ранением было найдено в жилом доме Весьегонска. Подозреваемый задержан и допрошен, назначены экспертизы.

10 января суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета - фигурант заключен под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.