В Лихославле Тверской области появилась скульптура коробейника

Скульптура коробейника в Лихославле Фото: vk.com/lih69

В Лихославле в Тверской области стало на одну достопримечательность больше.

На улице Советской, у дома №37а, у одноименного магазина, появилась скульптура коробейника. Бронзовый торговец с коробочкой, в которой сейчас можно увидеть настоящие елочные игрушки, был установлен стараниями местного предпринимателя.

- Новая достопримечательность - прекрасное украшение Лихославля на радость горожанам и гостям города, - написано в официальной группе Лихославльского муниципального округа.

Коробейники были известны в западных губерниях Российской империи. Мелкие торговцы разносили галантерейно-мануфактурный товар и другие мелкие вещи, нужные крестьянам в быту, по деревням.

Потом термин устарел, а на рубеже XX-XXI веков торговцев, привозящих мелкие партии товаров из-за рубежа, стали называть "челноками".