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Общество10 января 2022 12:37

Дворцовый сад в Твери временно закрыт для посещений

Выходные дни у императорского дворца и оранжереи
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Дворец и дворцовый сад закрыты для посещений

Дворец и дворцовый сад закрыты для посещений

Фото: Ирина ТАРАСОВА

С 10 по 20 января - выходные дни для Тверского императорского дворца и оранжереи. Дворцовый сад с 10 января также временно прекращает прием посетителей. Об этом сообщается на странице Тверской областной картинной галереи в соцсети.

Филиалы галереи: Музей Владимира Серова в поселке Эммаусс, Музей Валентина Серова в Домотканово и дача "Чайка" в Удомле с 10 января работают по обычному графику.

Справки по телефонам: (4822) 37-84-32 (Музей Владимира Серова), 8-903-034-33-11 (Музей Валентина Серова), 8-915-724-87-16 (Центр культуры и искусства - дача "Чайка" художника В.К.Бялыницкого-Бирули).