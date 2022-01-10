Дворцовый сад в Твери временно закрыт для посещений

Дворец и дворцовый сад закрыты для посещений Фото: Ирина ТАРАСОВА

С 10 по 20 января - выходные дни для Тверского императорского дворца и оранжереи. Дворцовый сад с 10 января также временно прекращает прием посетителей. Об этом сообщается на странице Тверской областной картинной галереи в соцсети.

Филиалы галереи: Музей Владимира Серова в поселке Эммаусс, Музей Валентина Серова в Домотканово и дача "Чайка" в Удомле с 10 января работают по обычному графику.

Справки по телефонам: (4822) 37-84-32 (Музей Владимира Серова), 8-903-034-33-11 (Музей Валентина Серова), 8-915-724-87-16 (Центр культуры и искусства - дача "Чайка" художника В.К.Бялыницкого-Бирули).