Сирота получил жилье после обращения в прокуратуру в Тверской области

Сироте предоставили жилье после вмешательства прокуратуры Фото: Степан КАМЕНЕВ

В прокуратуру Старицкого района обратился 19-летний местный житель. Молодой человек относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что заявитель состоял на учете на получение жилья, но по достижении совершеннолетия квартиру не получил.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на орган местного самоуправления обязанности обеспечить молодого человека жилым помещением. Права заявителя восстановлены, ему предоставлена благоустроенная квартира.