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Общество10 января 2022 12:18

Сирота получил жилье после обращения в прокуратуру в Тверской области

Молодому человеку предоставлена квартира
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Сироте предоставили жилье после вмешательства прокуратуры

Сироте предоставили жилье после вмешательства прокуратуры

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В прокуратуру Старицкого района обратился 19-летний местный житель. Молодой человек относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что заявитель состоял на учете на получение жилья, но по достижении совершеннолетия квартиру не получил.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на орган местного самоуправления обязанности обеспечить молодого человека жилым помещением. Права заявителя восстановлены, ему предоставлена благоустроенная квартира.