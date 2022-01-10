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Общество10 января 2022 12:05

За неделю росгвардейцы 242 раза выезжали по сигналу "тревога" в Тверской области

Пресечено 21 правонарушение
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Имущественных краж не допущено Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Имущественных краж не допущено Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Тверской области сотрудники Росгвардии 242 раза выезжали по сигналу "Тревога". Краж охраняемого имущества не допущено.

С 3 по 9 января по сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка сотрудники вневедомственной охраны выезжали 27 раз.

Группами задержания пресечено 21 административное правонарушение, одно их них - в отношении охраняемого имущества юридических лиц.