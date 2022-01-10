В Тверской области 10 января коронавирусом заразились 188 человек

В Тверской области продолжают выявлять случаи коронавируса Фото: ПТО

По данным на 10 января в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 188 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 100 596 заболевшим.

Выздоровел за минувшие сутки 207 человек. Всего с начала пандемии 90 466 жителей излечились от коронавируса. 2397 человек скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 никто не умер. На карантине 7733, минус 19 за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 605 865 человек, за сутки - 263 человека.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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