Исполнилось 80 лет со дня освобождения поселка Пено Тверской области от немецких оккупантов

Мемориальный комплекс «Ксты» на берегу озера Пено Фото: ПТО

10 января отмечается 80 лет со дня освобождения поселка Пено от войск нацистской Германии. В годы Великой Отечественной войны его территория была оккупирована около полугода, все это время местные партизаны отчаянно сопротивлялись натиску противника. В братских могилах на территории района покоятся 1170 защитников Родины.

- Этот день много значит для каждого, кто живет и трудится на пеновской земле. Он напоминает нам о трагических и героических событиях Великой Отечественной, о подвиге воинов Красной Армии, партизан, мирных жителей. Память о событиях января 1942 года - бесценное историческое наследие вашей малой Родины, которое важно сохранить и передать новым поколениям. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной войны. Низкий поклон вам за чистое небо над нашей Родиной. Вечная память павшим, - говорится в телеграмме местным жителям и руководству округа от губернатора Игоря Рудени.

Пеновский край стал местом рождения и трагической гибели отважной партизанки Лизы Чайкиной. Ее схватили, очень жестоко пытали и убили фашисты. В память о Лизе Чайкиной создан музей, где представлено около 900 экспонатов.

Широко известна и судьба деревни Ксты. В январе 1942 года, отступая под натиском советских солдат, фашисты полностью сожгли ее, уничтожили местных жителей, в том числе женщин и детей.

В 1985 году на месте деревни был открыт мемориальный комплекс. В 2018 году там проведена реставрация.