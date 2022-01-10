Управляющую компанию оштрафовали за неубранные с крыш сосульки в Тверской области

УК оштрафовали за неубранные сосульки
Фото: Виктория ЖУКОВА
Прокуратурой Краснохолмского района проведена проверка деятельности "УК Красный Холм" при содержании общего имущества многоквартирных домов в зимний период.
Установлено, что в семи многоквартирных домах Красного Холма УК своевременно не очистила крыши от наледи и сосулек. Образовались ледяные глыбы, угрожающие жизни и здоровью жителей.
Прокуратурой района руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения в настоящее время устранены.
В отношении генерального директора Общества прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и назначен штраф в размере 4000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу.