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Общество10 января 2022 9:00

Управляющую компанию оштрафовали за неубранные с крыш сосульки в Тверской области

В прокуратуру пожаловались жители
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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УК оштрафовали за неубранные сосульки

УК оштрафовали за неубранные сосульки

Фото: Виктория ЖУКОВА

Прокуратурой Краснохолмского района проведена проверка деятельности "УК Красный Холм" при содержании общего имущества многоквартирных домов в зимний период.

Установлено, что в семи многоквартирных домах Красного Холма УК своевременно не очистила крыши от наледи и сосулек. Образовались ледяные глыбы, угрожающие жизни и здоровью жителей.

Прокуратурой района руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения в настоящее время устранены.

В отношении генерального директора Общества прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и назначен штраф в размере 4000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.