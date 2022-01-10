В Тверской области столетие отмечает труженица тыла Татьяна Алексеевна Савина

Столетие отмечает труженица тыла Татьяна Алексеевна Савина Фото: Ольга ТРОФИМОВА

10 января столетний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Алексеевна Савина из села Кушалино Рамешковского района. С юбилеем труженицу тыла поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Вместе с Вашими товарищами Вы стали нашим надежным ориентиром несокрушимого мужества, патриотизма, веры в Победу. Низкий Вам поклон за ваш подвиг. Примите самые добрые пожелания здоровья, мира и благополучия, – отметил Игорь Руденя.

С 1940 года Татьяна Алексеевна работала учителем естествознания в Заклинской семилетней школе Рамешковского района. После войны преподавала в Воротиловской школе, а затем стала завучем Никольской школы, работала в Рамешковском РОНО.

Татьяна Алексеевна имеет звание Ветеран труда.