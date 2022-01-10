В Весьегонске Тверской области пьяный мужчина зарезал 60-летнюю сожительницу

Тело женщины было обнаружено в доме Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" в отношении местного жителя.

Мужчину подозревают в убийстве сожительницы, 1961 года рождения. Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в доме в Весьегонске. По версии следствия, 8 января 2022 года пьяный мужчина ударил потерпевшую ножом в грудь. От ранений она умерла на месте происшествия.

Подозреваемый задержан и допрошен. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

На место происшествия выезжал следователь, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Расследование продолжается.