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Общество10 января 2022 6:21

В Тверской области началась проверка зимней техники

Рейды продлятся до 28 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области начались проверки спецтехники

В Тверской области начались проверки спецтехники

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

С 10 января в Тверской области началась операция «Снегоход». Инспекторы Гостехнадзора проверяют спецтехнику и проводят инструктажи с владельцами. Рейды продлятся до 28 февраля.

К техническому состоянию и эксплуатации спецтехники предъявляются определенные требования. Водитель снегохода или снегоболотохода должен иметь удостоверение на право управления, транспорт должен быть зарегистрирован в органах Гостехнадзора и пройти технический осмотр.

При эксплуатации внедорожной мототехники необходимо иметь защитную экипировку, выбирать в зависимости от погодных условий оптимальный скоростной режим, а также избегать выезда на неокрепший лед водоемов.