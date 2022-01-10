В Тверской области началась проверка зимней техники

В Тверской области начались проверки спецтехники Фото: Елена ВАХРУШЕВА

С 10 января в Тверской области началась операция «Снегоход». Инспекторы Гостехнадзора проверяют спецтехнику и проводят инструктажи с владельцами. Рейды продлятся до 28 февраля.

К техническому состоянию и эксплуатации спецтехники предъявляются определенные требования. Водитель снегохода или снегоболотохода должен иметь удостоверение на право управления, транспорт должен быть зарегистрирован в органах Гостехнадзора и пройти технический осмотр.

При эксплуатации внедорожной мототехники необходимо иметь защитную экипировку, выбирать в зависимости от погодных условий оптимальный скоростной режим, а также избегать выезда на неокрепший лед водоемов.