Под Калязиным в Тверской области в аварии пострадали 4 человека, в том числе двое детей

В Калязинском районе в массовой аварии пострадали 4 человека, в том числе двое детей. Фото: ГИБДД по Тверской области

Вечером в воскресенье, 9 января, в Калязинском районе Тверской области на 69-м километре автодороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец в ДТП столкнулись три автомобиля: Nissan, Газель и Toyota. Подробности ДТП сообщили в региональном УГИБДД.

- Ослеплённая фарами 73-летняя женщина-водитель Nissan выехала на встречную полосу, где врезалась в «Газель» под управлением 39-летнего мужчины. После этого «Газель» врезалась в автомобиль Toyota, за рулём которого находилась 37-летняя женщина, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В аварии пострадали 4 человека, в том числе двое детей: 8-летний мальчик и 11-летняя девочка. У водителя «Газели» прибывшие на место медики скорой диагностировали ушиб грудной клетки и травму головы, у женщины-водителя Toyota - ушиб шейного отдела позвоночника. Дети находились в автомобиле Toyota.

Детей доставили в Калязинскую ЦРБ, они в сознании, характер их травм уточняется.

Далее вертолетом санавиации дети и взрослые будут доставлены на лечение в Тверь. Борт приземлился Калязине в 20.43, эту информацию сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По последней информации, медики пока не приняли решение о транспортировке пострадавших.