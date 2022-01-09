МВД предупреждает таксистов Твери об ответсвенности за соучастие в мошеннических аферах

Сотрудники тверской полиции обратились к таксистам. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полиция Твери распространила заявление, в котором призвала таксистов не становиться соучастниками преступлений. Участились случаи, когда в телефонных мошенничествах преступники для получения денег используют услуги такси.

В УМВД по Тверской области рассказали о том, как водители такси становятся «орудием» совершения преступления в руках мошенников.

«Как правило, аферисты звонят людям и сообщают о том, что их родственник, якобы, попал в ДТП. Чтобы избавить близкого человека от уголовной ответственности, жертвам обмана предлагают заплатить. Для передачи денег мошенники и используют таксистов», - пояснили в региональном МВД.

«Мошенники делают заказ диспетчеру либо водителю подъехать по адресу предполагаемой «жертвы», под различными благовидными предлогами взять определённую сумму и за вознаграждение перевести на счёт мобильного телефона либо в отделении банка».

Таксистов от участия в таких мошеннических аферах полицейские предостерегли и напомнили, что за соучастие в совершении преступления предусмотрена уголовная ответственность.