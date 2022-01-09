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Происшествия9 января 2022 16:04

Сбитая грузовым поездом на перегоне в Твери 18-летняя девушка госпитализирована с травмами

Стали известны подробности ЧП на переезде в Твери, где поезд сбил девушку
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Сбитая в Твери поездом 18-летняя девушка получила тяжелые травмы. Фото: VK/ Подслушано у водителей.Тверь/ Анастасия Мироненкова

Сбитая в Твери поездом 18-летняя девушка получила тяжелые травмы. Фото: VK/ Подслушано у водителей.Тверь/ Анастасия Мироненкова

9 января в 13:40 на железнодорожном перегоне Тверь-Васильевский Мох на пересечении улиц Паши Савельевой и Хромова в Твери грузовой поезд "Тверь-Васильевский Мох" сбил 18-летнюю девушку.

Предварительно установлено, что девушка переходила железнодорожные пути в неположенном месте в наушниках. Поэтому не услышала гудки приближающегося поезда.

Подробности ЧП сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь. В ведомстве отметили, что по данному факту проводится проверка.

Пострадавшая девушка с травмами госпитализирована, сейчас она в одной из городских больниц.