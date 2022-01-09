Жители Твери 77 раз пожаловались на качество новогодних детских подарков в Роспотребнадзор

Качество игрушек, купленных в подарок к новому году, вызвало меньше всего нареканий у жителей Тверской области. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

77 обращений на качество детских новогодних подарков поступило на «горячую линию» регионального Роспотребнадзора с 6 по 17 декабря 2021 года. Линия была тематическая и как раз предполагала сбор жалоб на качество новогодних детских подарков. Итоги мероприятия сообщила пресс-служба областного Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, анализ поступивших обращений показывает, что чаще в его люди жаловались на качество детской обуви, товаров для зимних видов спорта, гаджетов.

В плане оказания услуг, недовольство вызвали работа аниматоров - Дедов Морозов и Снегурочек, организация детских новогодних мероприятий.

А вот на качество игрушек и средств для ухода за детьми потребители в предновогоднюю пору жаловались меньше всего.