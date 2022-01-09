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Происшествия9 января 2022 12:18

Два человека пострадали в ДТП с лосем на трассе «Балтия» в Тверской области

Два человека пострадали в ДТП с лосем на трассе М-9 в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Два человека пострадали в ДТП с лосем на трассе М-9 в Тверской области. Фото: ГИБДД по Тверской области

Два человека пострадали в ДТП с лосем на трассе М-9 в Тверской области. Фото: ГИБДД по Тверской области

Днем 9 января 190 км а/д М-9 "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области иномарка «Фольксваген» столкнулась с лосем. Подробности ДТП сообщили в региональном ГИБДД.

-В аварии пострадал водитель 1961 года рождения, у него ушиб волосистой части головы и пассажир - женщина 1960 года рождения, у неё ушиб грудной клетки. У водителя признаков алкогольного опьянения нет, - пояснили в пресс-службе ГИБДД по Тверской области.

Машина после столкновения вылетела с трассы и опрокинулась в кювет. Лось погиб на месте.

Автомобиль посе столкновения с лосем улетел в кювет. Фото: ГИБДД по Тверской области

Автомобиль посе столкновения с лосем улетел в кювет. Фото: ГИБДД по Тверской области