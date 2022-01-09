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Происшествия9 января 2022 12:09

Товарный поезд сбил девушку на железнодорожном переезде в Твери

На месте происшествия работают спецслужбы
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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В Твери на переезде поезд сбил человека. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/ Анастасия Мироненкова

В Твери на переезде поезд сбил человека. Фото: VK/Подслушано у водителей. Тверь/ Анастасия Мироненкова

Днем 9 января товарный поезд сбил пешехода на железнодорожном переезде на пересечении улиц Паши Савельевой и Хромова в Твери. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Подслушано у водителей. Тверь» в социальной сети ВКонтакте.

На некоторое время движение по переезду было прекращено, на месте работали оперативные службы.

Очевидцы происшествия сообщают, что пострадавшая - девушка. Почему она оказалась на путях и не услышала приближения локомотива - неизвестно. Сообщается, что она была в наушниках. На месте работала скорая помощь. Характер травм пострадавшей неизвестен.

Подробности происшествия в данный момент уточняются.