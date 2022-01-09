В Тверской области 9 января коронавирусом заразились 185 человек

В Твери коронавирус пошёл на спад. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 9 января в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 185 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 100 408 заболевшим.

Выздоровел за минувшие сутки 123 человека. Всего с начала пандемии 90259 жителей излечились от коронавируса. 2397 человек скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 в регионе от коронавируса умерли 6 человек. На карантине 7752, плюс 56 за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 605 712 человек, за сутки - 507 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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