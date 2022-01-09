В Твери на пожаре в центре города пострадал бездомный

Ночью в Твери в двухэтажном здании на Брагина произошел пожар. Фото:«Тверь ВКонтакте»

Пожар в заброшенном двухэтажном доме на улице Брагина в Твери начался в 0:30 9 января. О возгорании сообщили в МЧС Тверской области. Фото пожара в тверских пабликах соцсетях ночью разместили очевидцы.

По информации пресс-службы ведомства, загорелось неэксплуатируемое двухэтажное бревенчатое здание, стоящее напротив Тверского областного суда (ранее универмаг «Тверь»). Огонь повредил внутреннюю отделку и межэтажные перекрытия.

После того, как пожар был потушен, в здании огнеборцы обнаружили живого мужчину. По предварительным данным - это бездомный, без определенного места жительства. Скорая доставила пострадавшего в ОКБ Твери. Причина пожара и ущерб устанавливаются.