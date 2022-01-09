В Тверской области сел в электричку и пропал мужчина со шрамами на губах и татуировками на теле

Ориентировка ВПСО «Сова», Лихославль

2 января 2022 года ушел из дома в посёлке Калашниково Тверской области и пропал Александр Николаев 1979 года рождения. О Его розыске сообщает лихославльский ВПСО «Сова».

Поисковики поясняют, что предположительно в 5.06 Николаев сел в электричку Тверь-Бологое на станции Калашниково. Больше о нем ничего неизвестно.

Был одет: камуфляжный костюм, сапоги рыбацкие серо-зелёные до колен, чёрная вязаная шапка.

Особые приметы: рост 175 см, шрамы на губах и животе, татуировки по телу. С собой был рюкзак, рыболовные снасти, желтая палатка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Николаева, просят обращаться по телефонам 8(980)624-65-97 или 112.