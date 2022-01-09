В музее под Тверью открылась выставка скульптур, которым рукоплескал Брюссель

"Дон Кихот и Санчо Панса" - эта работа удостоена Серебряной медали на Брюссельской выставке в 1958 году. Фото: konakovobiblioteka.ru

В Мемориально-художественном музее Владимира Серова в поселке Эммаусс открыта персональная выставка художника Конаковского фаянсового завода им. М.И. Калинина Елены Гуревич "Подарок из Конакова". О работе экспозиции сообщает пресс-служба регионального правительства.

Событие приурочено к 115-летию художницы. В 1951 году Елена Михайловна Гуревич в качестве скульптора пришла в Художественную лабораторию Конаковского фаянсового завода им. Калинина.

Ее первые произведения, созданные на заводе, были выполнены в анималистическом жанре: "Воробьи", "Снегири", "Утята", "Козленок" были пущены в серийное производство и пользовались огромной популярностью.

Во второй половине 1950-х годов Елена Гуревич создает работы "Дон Кихот и Санчо Панса" и "Китайский соловей". Именно эти произведения были удостоены Серебряной медали на Брюссельской выставке в 1958 году. Создавая выставочную и тиражную мелкую пластику, художница выступала и как автор посудных форм.

Выставка работает до 13 февраля по адресу: Калининский район, поселок Эммауcс, 29 «Мемориально-художественный музей Владимира Серова». Телефон: (4822) 37-84-32.