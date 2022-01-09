Деревенский дом культуры в Тверской области отремонтировали за 16 миллионов рублей

Вот такой сельский ДК отремонтирован в Тверской области. Фото: пресс-служба правительства Тверской области

За 16 миллионов рублей отремонтировали сельский дом культуры в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Торжокском районе завершился капремонт Высоковского сельского дома культуры.

На эти цели было выделено почти 16 миллионов рублей. Деньги на ремонт выделялись из бюджетов разных уровней: федерального, областного, районного. В деревенском ДК переложили кровлю и отремонтировали внутренние помещения.

- В Высоковском доме культуры работает ряд любительских коллективов и кружков театрального, художественного, спортивного творчества, а также клубные объединения, - сообщают в правительстве региона.