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Происшествия9 января 2022 0:26

В Тверской области иномарка сбила женщину, шедшую по обочине

Пострадавшая в больнице с травмами
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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Иномарка в Кимрах сбила женщину-пешехода. Фото: ГИБДД по Тверской области

Иномарка в Кимрах сбила женщину-пешехода. Фото: ГИБДД по Тверской области

Вечером 8 января в Кимрах Тверской области водитель иномарки «Форд Фокус» сбил 47-летнюю женщину-пешехода. Информацию о ДТП сообщили в региональном ГИБДД.

- Пострадавшая шла по обочине в попутном направлении с машиной. По предварительной информации, у водителя обнаружены признаки алкогольного опьянения, - пояснили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Пострадавшую скорая доставила в Кимрскую ЦРБ с переломом голени и черепно-мозговой травмой.

Фото с места ДТП в Кимрах. Фото: ГИБДД по Тверской области

Фото с места ДТП в Кимрах. Фото: ГИБДД по Тверской области