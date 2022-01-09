В Тверской области иномарка сбила женщину, шедшую по обочине

Иномарка в Кимрах сбила женщину-пешехода. Фото: ГИБДД по Тверской области

Вечером 8 января в Кимрах Тверской области водитель иномарки «Форд Фокус» сбил 47-летнюю женщину-пешехода. Информацию о ДТП сообщили в региональном ГИБДД.

- Пострадавшая шла по обочине в попутном направлении с машиной. По предварительной информации, у водителя обнаружены признаки алкогольного опьянения, - пояснили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Пострадавшую скорая доставила в Кимрскую ЦРБ с переломом голени и черепно-мозговой травмой.