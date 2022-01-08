Импозантного снеговика слепили отдыхающие на карьерах в Твери

Импозантный снеговик на тверских карьерах Фото: vk.com/vktver/Линда Клявина

На берегу Константиновских карьеров в Твери появилась необычная скульптура. "Импозантного снегвика" (так его прозвали в соцсети) слепил неизвестный автор.

Фото появилось в соцсети в группе "Тверь ВКонтакте" в начале января.

На снимке снеговик похож на бойко бодбоченившегося гуманоида. Кто это на самом деле - остается лишь догадываться. Но прохожим и отдыхающим странный персонаж пришелся по душе.

Кстати, это не первый креативный снеговик в Тверской области, который стал героем соцсетей. Некоторые из снежных скульптур вызывают смешанные чувства - от смеха до недоумения. Посмотреть подборку можно ЗДЕСЬ.