Жители деревни под Тверью пожаловались на невывезенный мусор

Мусор с площадки ывозят редко: vk.com/kalininsky69/Татьяна Абрамова

Жители деревни Рязаново Верхневолжского сельского поселения Калининского района Тверской области пожаловались в группе Калининский район Тверской области на невывезенный после новогодних праздников мусор.

Контейнерная площадка оказалась переполнена отходами в пакетах.

Местные жители в комментариях отмечают, что часть мусора увезли 1 января. Еще раз вывоз осуществлялся 8 января, но контейнеры наполняются очень быстро, и ситуация повторяется. При этом администрация поселения мер не принимает.