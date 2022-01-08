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Общество8 января 2022 18:00

Жители деревни под Тверью пожаловались на невывезенный мусор

Контейнерная площадка оказалась переполнена после праздников
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мусор с площадки ывозят редко: vk.com/kalininsky69/Татьяна Абрамова

Мусор с площадки ывозят редко: vk.com/kalininsky69/Татьяна Абрамова

Жители деревни Рязаново Верхневолжского сельского поселения Калининского района Тверской области пожаловались в группе Калининский район Тверской области на невывезенный после новогодних праздников мусор.

Контейнерная площадка оказалась переполнена отходами в пакетах.

Местные жители в комментариях отмечают, что часть мусора увезли 1 января. Еще раз вывоз осуществлялся 8 января, но контейнеры наполняются очень быстро, и ситуация повторяется. При этом администрация поселения мер не принимает.