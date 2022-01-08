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Общество8 января 2022 17:21

Синоптики обещают морозы до -20 градусов в Тверской области

Похолодание придет к среде
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверскую область возвращаются 20-градусные морозы

В Тверскую область возвращаются 20-градусные морозы

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Погода в Тверской области остается стабильно-зимней. 9 января синоптики обещают -8...-3 градуса днем и легкий снег.

В ночь на понедельник, 10 января, -12...-7 градусов. Начало рабочей недели будет солнечным.

Днем во вторник похолодает до -15 градусов, а в ночь на среду, 12 января, подморозит до -24. Днем -20...-15 мороза.

Одевайтесь теплее, выходя на прогулку. Сильного ветра синоптики не обещают, влажность - высокая, атмосферное давление - стабильное.