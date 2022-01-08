МЧС продолжает устанавливать пожарные извещатели в домах многодетных семей в Тверской области

В домах многодетных семей устанавливают пожарные извещатели Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области продолжают установку автономных дымовых пожарных извещателей в домах многодетных семей.

Жителям дают инструктаж по пожарной безопасности и эксплуатации датчиков дыма, выдают памятки и напоминают, что нельзя использовать газовые плиты для сушки белья, отставлять включёнными приборы обогрева без присмотра, не допускать перегрузки электросети, позволять детям играть с огнем.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.