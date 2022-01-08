В Тверской области продолжается проверка водителей на трезвость

Продолжаются проверки водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области продолжается профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". С начала праздничных выходных, с 31 декабря, госавтоинспекторами на региональных дорогах и в Твери остановлено 46 водителей с признаками опьянения.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщают в ведомстве. Госавтоинспекция призывает жителей своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции 02, 102 или 112.