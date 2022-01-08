МВД предупреждает жителей Тверской области об ответственности за незаконную охоту

Жителям и гостям Тверской области напоминают правила охоты Фото: архив "КП"

УМВД России по Тверской области предупреждает жителей и гостей региона об ответственности за незаконную охоту.

- Охота, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулируется специальными правилами. За незаконный отстрел животных установлена уголовная ответственность по статье 258 УК РФ, - отмечают в ведомстве.

Любителям поохотиться запрещено применять механическое транспортное средство или воздушное судно, взрывчатые вещества, газы или иные способы массового уничтожения птиц и зверей; нельзя охотиться на редких зверей и птиц, занесенных в Красную книгу; отстрел других животных разрешено проводить только на определенных территориях; для осуществления охоты необходимо получить лицензию.