Сельский Дом культуры открыли после ремонта в Торжокском районе Тверской области

Высоковский Дом культуры открыли после ремонта Фото: ПТО

В Торжокском районе отремонтирован Высоковский сельский Дом культуры. Работы проводились в рамках национального проекта "Культура". В ДК была переложена кровля, отремонтированы внутренние помещения. Из федерального, областного и местного бюджетов в общей сложности потрачено 15,8 млн рублей.

В Высоковском Доме культуры занимаются и выступают любительские коллективы и кружки театрального, художественного, спортивного творчества, а также клубные объединения, проходят концерты, конкурсно-игровые программы для детей, тематические мероприятия, вечера отдыха и дискотеки.

По мнению губернатора Игоря Рудени, создание условий для комфортной жизни в сельской местности, в том числе для проведения досуга – одна из приоритетных задач развития территорий.