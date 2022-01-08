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Общество8 января 2022 9:40

Сельский Дом культуры открыли после ремонта в Торжокском районе Тверской области

Финансирование составило 15,8 млн рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Высоковский Дом культуры открыли после ремонта

Высоковский Дом культуры открыли после ремонта

Фото: ПТО

В Торжокском районе отремонтирован Высоковский сельский Дом культуры. Работы проводились в рамках национального проекта "Культура". В ДК была переложена кровля, отремонтированы внутренние помещения. Из федерального, областного и местного бюджетов в общей сложности потрачено 15,8 млн рублей.

В Высоковском Доме культуры занимаются и выступают любительские коллективы и кружки театрального, художественного, спортивного творчества, а также клубные объединения, проходят концерты, конкурсно-игровые программы для детей, тематические мероприятия, вечера отдыха и дискотеки.

По мнению губернатора Игоря Рудени, создание условий для комфортной жизни в сельской местности, в том числе для проведения досуга – одна из приоритетных задач развития территорий.