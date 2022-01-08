Ещё 187 человек заболели коронавирусом в Тверской области на 8 января 2022 года

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

По информации регионального оперативного штаба в Тверской области на утро 8 января подтверждено ещё 187 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 100 223 человека.

Выздоровели от ковида с начала пандемии 90 136 человек (+ 140 за сутки). На карантине остаются 7696 заболевших, (47 за сутки). Умер 2391 человек (0).

По данным федерального регистра вакцинировано в Тверской области 605 138 человек, в том числе за последние сутки - 120 человек. Прививку можно сделать в одном из вакцинальных пунктов. Запись ведётся по телефону 122.

Продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. С начала пандемии число лабораторных исследований достигло 1 457 956, в том числе за последние сутки - 4224.

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