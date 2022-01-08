Новогодние программы продолжаются в театрах Тверской области 8 января

Театры приглашают на новогодние спектакли взрослых и детей Фото: ПТО

Театры Тверской области приглашают детей и взрослых на новогодние спектакли и представления 8 января.

В Театре юного зрителя в 11.00 и 13.00 пройдет спектакль «Однажды в деревне Дедов Морозов», который отправит зрителя в сказочное путешествие по странам, новогодним традициям и обычаям.

В 11.00 Тверском областном академическом театре драмы состоится детский спектакль «Каменный цветок», а в 17.00 - показ спектакля для взрослых «Гранатовый браслет».

Театр кукол в 11.00 приглашает на новогоднее представление «Здравствуй, Елка! Здравствуй, Новый Год!», а в 16.00 - на спектакль «Конек-горбунок».

В Тверской академической филармонии в 11.00 покажут музыкальную сказку «Двенадцать месяцев». В 17.00 начнется музыкальная программа «В Новый год с музыкой NON-STOP 9».

Кимрский театр драмы и комедии в 11.00 представит новогодний спектакль «Главный Дед Мороз». В 18.00 пройдет постановка по пьесе Михаила Задорнова «Последняя попытка».

Вышневолоцкий драмтеатр в новогодние праздники в ДК Старицы показывает выездной спектакль «Золушка». Начало в 12.00 и 15.00.

ДК «Пролетарка» 8 января в 17.00 приглашает зрителей на спектакль «Щелкунчик».