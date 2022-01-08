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Общество7 января 2022 21:42

"Выбросившуюся из окна" ёлку сфотографировали в Твери

Наряженная новогодняя красавица радует не только жильцов одной из квартир на проспекте Победы, но и прохожих
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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От кота обезопасили? Фото: vk.com/pozor_tver_69

От кота обезопасили? Фото: vk.com/pozor_tver_69

Необычную ёлочку, "выбросившуюся из окна" заметили на проспекте Победы в Твери. Горожане сфотографировали наряженную новогоднюю ёлку, буквально целиком высунувшуюся из окна. Фото опубликовано в тверском паблике "Осторожно Тверь".

В комментариях подписчики одобряют такое дизайнерское решение: "Человек радует прохожих", причём некоторые пишут, что ёлка, высунувшаяся из окна, появляется там далеко не первый год - традиция. Некоторые же высказывают весьма обоснованное предположение, что новогоднюю красавицу таким образом обезопасили от домашних котов.