"Выбросившуюся из окна" ёлку сфотографировали в Твери

От кота обезопасили? Фото: vk.com/pozor_tver_69

Необычную ёлочку, "выбросившуюся из окна" заметили на проспекте Победы в Твери. Горожане сфотографировали наряженную новогоднюю ёлку, буквально целиком высунувшуюся из окна. Фото опубликовано в тверском паблике "Осторожно Тверь".

В комментариях подписчики одобряют такое дизайнерское решение: "Человек радует прохожих", причём некоторые пишут, что ёлка, высунувшаяся из окна, появляется там далеко не первый год - традиция. Некоторые же высказывают весьма обоснованное предположение, что новогоднюю красавицу таким образом обезопасили от домашних котов.