Трое детей и трое взрослых пострадали в ДТП на трассе М-9 в Тверской области

Фото с места ДТП: УГИБДД по Тверской области.

На 170-м километре трассы М-9 "Балтия" в Зубцовском районе вечером 7 января произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, трое из которых - дети. По информации областной Госавтоинспекции, водитель "Нивы" (ВАЗ 2121) при обгоне выехал на встречную полосу, где врезался в "Hyundai".

Пострадал водитель "Нивы", а также двое взрослых и трое детей (трёх, семи и четырнадцати лет), ехавших в "Hyundai". Опасности их жизням нет. По сведениям УГИБДД региона, водители были трезвы.